“Facciamoci una risata”: la laziale Anna Falchi chiude il derby del gestaccio di Zaniolo

Forza Lazio e non pensiamoci più, firmato Anna Falchi

"Salve a tutti, il video post derby di ieri all'Olimpico, che sta scatenando polemiche, non voleva danneggiare nessuno. Il mio intento era solamente goliardico, La mia nipotina, romanista, voleva immortalare il sui idolo Niccolò Zaniolo e per caso ha colto l'attimo. Facciamoci una risata e forza Lazio!". E' così che Anna Falchi, dopo la denuncia del gestaccio del "gran signore" avversario al termine del derby vinto dalla Lazio, chiude la polemica.

La vicenda Zaniolo si è chiusa senza squalifiche, ma con un'ammenda di 10.000 euro per il giocatore giallorosso. Lo ha deciso il giudice sportivo per il "un gesto di sfida volgare" rivolto ai tifosi avversari, come si legge nella motivazione del giudice sportivo.