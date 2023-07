Francesco Pannofino spegne il derby: “Non sono contento quando la Roma perde”

“Quando c’era ancora il programma televisivo su Rai2, Quelli che il calcio, - racconta uno fra i più celebri rappresentanti della quinta generazione del doppiaggio italiano - fui invitato a seguire il derby con mio figlio allo stadio e venivamo ripresi tutto il tempo durante la partita per mostrare in diretta al pubblico le nostre reazioni al match. In quel caso vinse la Roma e mi presi tutti gli sfottò possibili dai romanisti al mio fianco, era pieno e veramente fui travolto. Anche Savino dallo studio rideva e si divertiva. Mi ricordo quel derby in modo particolare perché fui sfottuto tantissimo ma non sono vendicativo… Quest’anno mi sono divertito ma non ho contraccambiato gli sfottò. Non sono un anti romanista e non sono contento quando la Roma perde".