Il derby degli abbonamenti: Roma a più 14mila sulla Lazio…

Tifosi in fibrillazione per la stagione ormai alle porte. La capitale rimane sempre uno degli ambienti più roventi se parliamo di tifosi e quest’anno come non mai la sfida sugli spalti ha rispecchiato l’andamento del mercato e della pre-season.

Dati importanti per due squadre che comunque lottano per tornare al vertice ma che sulla griglia di partenza partono una dietro l’altra. Mou non si è nascosto, è felice del mercato (che non è concluso) e sa che la Roma deve tornare in Champions.