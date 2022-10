Il derby del Principe: “Il Lecce se la giocherà contro la Roma”

L'ex calciatore delle due squadre giallorosse ha voluto parlare del match di domenica sera

Redazione DDD

di Bruno Bertucci -

Un principe è per sempre e riesce a riscaldare i cuori dei posti in cui passa in rassegna le proprie dimostrazioni d'amore. Giuseppe Giannini è stato simbolo e capitano della Roma per anni ma per metà stagione 98/99 è riuscito a giocare con il Lecce.

Domenica sera andrà in scena il suo personale derby allo Stadio Olimpico

Ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno ha voluto esprimere il suo pensiero sulla partita: "Che partita sarà Roma-Lecce? Una gara sicuramente non semplice. Come da tradizione, queste partite non sono mai semplici da giocare. Il Lecce tende a sfruttare meglio con le ripartenze e il contropiede gli spazi che gli vengono lasciati dagli avversari".

Per chiarire: "Ripeto: non sarà facile per la Roma, reduce anche dall’impegno in Europa. Però, c’è da dire che anche la Roma non impone il suo gioco, ma ti lascia giocare, poi sfrutta al massimo la velocità, le ripartenze e il contropiede. È una squadra molto pragmatica, come il suo allenatore, predilige il risultato alla bellezza del gioco e alla coralità delle azioni. Se ci pensi non ha particolarmente brillato neppure a Milano, contro l'Inter. Però è riuscita a portare a casa il risultato. E alla fine è questo che conta".