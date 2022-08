Il derby della Capitale tra Toyota e Flaminio

Le due squadre di Roma si sfidano sul futuro

Redazione DDD

di Bruno Bertucci -

Per costruire un asset vincente - soprattutto - dal punto di vista economico bisogna gettare l'occhio dietro la collina come neanche il miglior Leopardi avrebbe fatto nelle sue opere; mentre la Roma sottoscrive una nuova partnership economica con Toyota - ad esempio - già si pensa in grande.

Sponsor e stadio

Il puzzle dei Friedkin sembra si stia completando in maniera eccellente e visti gli ottimi rapporti tra i tycoons e Akio Toyota (presidente dell'azienda automobilistica) non si può non proiettarsi alla costruzione dello stadio di proprietà. La zona individuata è quella di Pietralata ed il naming sembra essere scontato: Toyota.

Per quanto concerne il lato biancoceleste di Roma, la Lazio - tramite il suo presidente Claudio Lotito - sta intensificando il dialogo con il territorio per riqualificare e far sorgere il nuovo stadio dove ora c'é il Flaminio. Il sogno dei tifosi può diventare realtà e vedere volare l'aquila all'interno del loro impianto. Sia Roma che Lazio - quindi - vogliono regalare un impianto ai propri sostenitori immaginando la bellezza di giocare i derby di Roma in due stadi diversi con un filo comune - seppur con ideali diversi.