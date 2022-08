Il derby della terza squadra della Capitale: il Trastevere al Roma City “Ma se giocate a Riano…”

Il Trastevere lavora per un nuovo stadio in zona Bravetta...

Fatti i gironi, stilato il calendario, la Serie D partirà domenica 4 settembre salvo complicazioni. Il Trastevere è rimasto nel girone F. Intanto nella capitale si comincia subito con un derby. C'è il Roma City, che ha il Colosseo nella stemma e ha rilevato il titolo dall'Atletico Terme di Fiuggi. Quindi Roma City FC, ma la squadra gioca in un moderno centro sportivo a Riano.

Nel frattempo qualcuno ha scritto del Roma City come "terza squadra della capitale", quando c'è il Trastevere che va in campo, e si fa onore, dal 1909. "A questa gente poco informata replicherò a suo tempo - commenta Betturri all'Ansa -. E faccio notare che puoi anche chiamarti Roma City ma se poi giochi a Riano non stai propriamente nella Capitale".