Il derby delle Z: Chiara Nasti dal romanista Zaniolo al laziale Zaccagni

Chiara Nasti al centro di Gossiplandia

Chiara Nasti sembra proprio ormai uscita allo scoperto. L’influencer, dopo la relazione con Nicolò Zaniolo, aveva deciso di non parlare più della propria vita sentimentale pubblicamente. Ma da un indizio apparso proprio su Instagram, sembra iniziata una nuova love story con un calciatore di Serie A.

La Nasti, Mattia Zaccagni e le puntate precedenti: quest’estate è stata in vacanza a Capri dove c’era anche l’attaccante della Lazio. Sempre in base ai rumors, si sarebbe trasferita a Roma proprio dove gioca l’ex Verona. E poi appena postata una foto sul profilo Instagram di lei, ecco arrivare subito il like del biancoceleste faccina innamorata e pietrificata dal freddo. Infine, nelle Stories eccola là una bella conversazione su Whatsapp (con Zaccagni?) dove Chiara scambia messaggi amorosi...