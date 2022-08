E’ già derby a Roma, tra spese e investimenti: Sarri a Mou, non scherziamo…

Gli allenatori di Roma e Lazio si rispondono per le rime

Pronti via...

Il primo a lanciare la provocazione ai cugini: "Lo Scudetto? Sarebbe potuto essere un obiettivo se avessimo vinto 18 titoli. Milan e Inter l'anno scorso avevano 25 e 23 punti in più di noi e sono migliorate, solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno di noi. Si parla di noi ma non delle altre squadre: la Lazio ha speso 39 milioni, sono candidati anche loro per lo scudetto? Se lo sono loro lo sono tutti. Qui c'è un progetto e l'abbiamo sempre detto, serve tempo: lasciateci lavorare tranquilli".