La dura legge di Tammy: non c’è Lazio e non c’è derby, solo Roma dal 56″ in poi…

Avvio shock per la Lazio. Doppio Abraham per la Roma e il resto del derby in linea con le prime battute, dal terzo gol di Pellegrini al secondo tempo molto nervoso di una sfida già segnata in partenza...

Redazione DDD

La Lazio favorita, la Roma stanca per la gara di Conference League. Tutti luoghi comuni messi in discussione da un calcio d'angolo, una traversa e un gol dopo pochi secondi. Quello di Abraham, arrivato appena finito il riscaldamento in cui tutti i giocatori di Roma e Lazio hanno indossato le magliette della pace per l'Ucraina.

La prima immagine del derby è stata proprio l'esultanza di Tammy Abraham. Il suo gol, arrivato dopo 56 secondi, è il gol più veloce realizzato in un derby di Roma in Serie A. Fulmineo. E non è stato l'unico...

E non è stato nemmeno l'unico, visto il raddoppio sempre di Abraham al 22esimo minuto. Il suo 15esimo gol in campionato, il numero 23 in gare ufficiali stagionali, il decimo nell'anno solare 2022. Tanta roba, il pronti-via del derby per i tifosi giallorossi...

Ma il bello doveva ancora venire. Il resto del derby è come l'inizio. La punizione-gioiello di capitan Pellegrini, quello che non doveva giocare e che invece gioca eccome se gioca, Mourinho che a fine primo tempo sul 3-0 intima ai tifosi della Curva Sud di non esagerare con le esultanze...

Insomma tra maglie speciali, sciarpe da derby e slogan ad effetto, la Roma l'aveva preparato proprio bene questo derby durante la settimana. E in campo se possibile ha fatto ancora meglio nonostante i capannelli, le ripicche e i corpo a corpo del secondo tempo. Clima acre, ruvido, da derby, Prima dell'apoteosi giallorossa...