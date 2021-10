La laziale Alessia al fidanzato romanista: “Non provarci mai ad infastidirmi durante il derby…”

Il derby delle coppie...

Che il derby della Capitale sia già stato giocato e sia stato vinto dalla Lazio, è solo un dettaglio. A Roma il derby si gioca tutti i giorni. Lo conferma Alessia, tifosa biancoceleste che ha fermato l'inquadratura su Dazn in un momento dedicato al pubblico sulle tribune poco prima dell'ultimo derby...

Alessia ha visto un tifoso romanista baciare la sua fidanzata laziale e ha riconosciuto in quella foto le stesse fedi della sua coppia, con il findanzato giallorosso e lei biancoceleste. Molto eloquente il messaggio:" Questi potremmo essere io e te ma tu non esisti e io se vengo infastidita durante il derby me te magno vivo".