La Roma acquista un nuovo difensore: Samuel! Anzi no…

La Roma ha voluto far vedere ai propri tifosi che è alla ricerca di un difensore, non dimenticandosi del passato. Maglia numero 19 con font arancione ed un nome scritto in calce: Samuel.

"Al fianco di Smalling", "Ecco il centrale sinistro perfetto", "Ci manca in difesa uno come lui. Con lui e Smalling non passerebbe nessuno" le frasi di alcuni supporter sul web. L'argentino è anche passato davanti vecchi cimeli capitolini come il poster della squadra campione d'Italia - compagine in cui lui era titolare inamovibile - e la sua maglietta della stagione 2000/2001 presa con i guanti bianchi.