Lady Immobile, un derby in Curva Nord con i tifosi: ecco il sogno di Jessica

Sarebbe un gran derby con lei in Curva...

Poi, ecco che nella conversazione spunta il prossimo Lazio-Roma...Al fan che le chiede "Verrai un giorno in curva Nord?" Jessica risponde così: "Se mio cognato mi segue si! Siamo un team". Ma aggiunge: "In verità volevo venire in curva. Spero nel derby di riuscirci". Insomma lady Immobile vorrebbe avere il suo "battesimo" in Curva nord nella partita più sentita dai tifosi di Lazio e Roma. Appuntamento al prossimo 26 settembre alle 18.00.