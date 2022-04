Lazio, Christian Manfredini: “A Sarri sono mancati Luis Alberto e Felipe Anderson”

Immobile? Grandissimo giocatore, ma deve saper sopportare le critiche...

Christian Manfredini, nato a Port Bouet in Costa d’Avorio il primo maggio del 1975, identificato in quel Chievo Verona dei miracoli, ha dato molto anche per la Lazio. Della lotta scudetto di oggi parla così: “L’Inter, per quanto riguarda la lotta scudetto, si è rimessa in carreggiata con la vittoria sulla Juventus. La corsa è a tre, con il Milan leggermente favorito, rispetto alle altre, per il punto di vantaggio. Le tre squadre se la giocheranno fino alla fine. Non saprei dire la vera favorita. L’Inter ha rallentato moltissimo, ma con la vittoria di Torino le chance sono tornate come quelle di prima. Il Napoli ha tenuto “botta” nonostante le assenze, soprattutto quelle di Osimhen e Anguissa. La squadra con il loro ritorno in campo ha recuperato una marcia in più. L’Inter aveva molti punti di vantaggio e forse gli è mancata la personalità giusta per amministrare il distacco. Il Milan essendo una squadra giovane ha un pochino rallentato, ma poi i giovani sono cresciuti ed hanno ripreso la padronanza del campo”.