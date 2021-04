Lazio, il derby interno fra Pepe Reina e Strakosha: lettera aperta dei tifosi a Simone Inzaghi

Dopo i cinque gol subiti da Reina a Napoli, i tifosi della Lazio prendono posizione.

Questo il testo completo della lettera aperta: "Caro Inzaghi ti scriviamo così ci distraiamo un po' (non è vero ma ci proviamo) ma al netto degli errori arbitrali che hanno deciso la vittoria del Napoli possibile che ti sei fatto influenzare dalle critiche e hai sostituito Strakosha con Reina ? Noi abbiamo completa fiducia in te e ci auguriamo sempre che diventi il nostro Ferguson ma vogliamo pensare che la scelta del portiere abbia altre motivazioni da quelle tecniche. I tifosi hanno il diritto di criticare quanto vogliono ma non possono di certo avere le competenze che hanno i professionisti i quali non devono o non dovrebbero essere influenzati da fattori esterni perché è palese che Thomas sta sopra di almeno 2 categorie rispetto a Reina che gli vogliamo molto bene ma riflessi e colpo d'occhio lasciano molto a desiderare".