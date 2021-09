Lazio, parla Lotito: “Il derby deve rispecchiare gli sforzi della società”

Claudio Lotito, a margine di un’iniziativa benefica per il derby con la nuova partner, la onlus di livello mondiale Compassion, è tornato a parlare del momento della squadra, di Maurizio Sarri, e del big match di domenica contro la Roma di Mou.

Derby di Roma, per la Lazio scende in campo il presidente Lotito: "Mi auguro che la Lazio scenda in campo con l’atteggiamento giusto e con la voglia di fare risultato per dare soddisfazione ai nostri tifosi e mi auguro che l’atteggiamento sia di quelli che vogliono raggiungere grandi traguardi perché la società ha fatto di tutto per far si che ciò accada. Alla società attraverso la mia persona non si può recriminare nulla, mi auguro che la tifoseria apprezzi gli sforzi e le iniziative perché essere della Lazio deve essere motivo di orgoglio".