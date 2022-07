Lazio, Pedro: “Il derby è stato speciale, ma adesso lottiamo per la Champions”

Pedro: "Qui ho un obiettivo personale da raggiungere…"

Redazione DDD

Continuano gli allenamenti della Lazio in montagna: Pedro fa il primo bilancio del ritiro biancoceleste. E il derby non passa certo per caso dalle prime esternazioni del calciatore spagnolo.

La Lazio può e deve crescere...

Ecco le parole di Pedro per Lazio Style Radio: "Alla Lazio penso che c’è molto margine di crescita, è il secondo anno del mister e quasi tutti abbiamo capito come lavorare. Dobbiamo fare tanto, anche i nuovi. Li aiuteremo, la squadra sta prendendo forma, oggi avremo la prima partita e vedremo cosa vuole il mister. Possiamo fare una bella stagione, questa squadra ha tanto potenziale. Il derby per me è stato molto importante, questa è la foto principale. Vincerlo è stato per me un momento speciale. Ma anche la fine, quando abbiamo lottato per i nostri obiettivi. Per il prossimo anno possiamo lottare per la Champions".

(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Pedro sul futuro: "Si può insegnare a vincere? Sì. Lavoriamo per questo, per vincere. Il nostro obiettivo è raggiungere il quarto posto, per questo lavoriamo tutti i giorni e vincere tutti i trofei per cui possiamo giocare. Cosa mi spinge? Serve mentalità e motivazione, voglio vincere qualcosa anche qui in Italia dove non ho ancora vinto nulla, è una mia motivazione personale ma deve essere di tutti".