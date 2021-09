Lionello Manfredonia: “Derby molto equilibrato, occhio ad Abraham e Milinkovic”

Il derby della Capitale si avvicina e tutte le glorie romane sono già concentrate

Riguardo all’imminente Derby della Capitale e all’attualità targata Roma e Lazio , la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Lionello Manfredonia , ex calciatore dei giallorossi ( 1987-1990 ) e dei biancocelesti ( 1975-1985 ). Come giudichi il momento attuale della Roma? “A livello complessivo buono, al di là della sconfitta di Verona. Il vero acquisto è stato Mourinho, tecnico vincente e carismatico”. E quello della Lazio? “Anche Sarri è un tecnico di grande nomea. Si è scelto di cominciare un nuovo corso e ci va tempo. Sono convinto che con l’allenatore toscano la Lazio farà molto bene”.

Cosa ti aspetti dal derby di domenica? “Molto equilibrio”. Per quali ragioni? “Perché si sfidano due progetti nuovi, ma comunque diversi e efficaci. Da una parte la Roma, che ha fatto ottimi acquisti. Dall’altra invece c’è la Lazio, che vuole cambiare completamente modo di giocare rispetto agli scorsi anni”. Prima del derby ti aspetti turn-over da parte di Mourinho contro l’Udinese e da Sarri contro il Torino? “No, sono due allenatori che non sottovalutano nessun impegno e che si affidano frequentemente agli stessi 13-14 calciatori”.

Quale giocatore ti aspetti venga valorizzato maggiormente dalla cura Mourinho? “Ho molta fiducia in Abraham: è giovane e Mourinho ci punta molto”. E da Sarri? “Scontato dire Milinkovic Savic”. Roma e Lazio possono ambire allo scudetto? “Non saprei. Secondo me Inter, Milan, Napoli e Juve hanno qualcosa in più. Però sicuramente termineranno il campionato in posizioni di vertice”.