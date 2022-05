Ma non era della Lazio? Il murales romanista di Sergio Leone riapre il derby…

Dopo Gigi Proietti e Lando Fiorini, ecco un omaggio al regista romano che ha fatto la storia del cinema mondiale. L'opera è firmata da Lucamaleonte.

Un murale dedicato a Sergio Leone a Centocelle. Un omaggio al regista che ha fatto la storia del cinema mondiale, cittadino romano e tifoso romanista. Lo street artist Lucamaleonte ha dipinto il volto di Leone su una palazzina Ater di via Tor de Schiavi. L'opera è stata promossa dall'AS Roma e Ater Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, e rientra nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale.Leone, scomparso all'età di 60 anni, il 30 aprile del 1989, ha diretto capolavori che hanno segnato indelebilmente la storia del cinema come "Per un pugno di dollari", "Il buono, il brutto e il cattivo", "C’era una volta il West" fino al kolossal generazionale "C'era una volta in America".