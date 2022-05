Ecco le foto da galleria sulla storia del Derby: “Non mollare mai” e i “Figli di Roma”

I momenti indimenticabili di Roma e Lazio nei derby della Capitale. Il fotografo Giuseppe Calzuola ha voluto farli rivivere nella sua mostra fotografica con 40 scatti di Derby.

E' un omaggio allo spettacolo del Derby di Roma: dal 27 giugno al 4 luglio in Via del Moro 49 a Trastevere in una galleria fotografica sarà esposta una mostra sulla stracittadina. Quaranta foto (20 Roma, 20 Lazio) di Giuseppe Calzuola che racchiudono più di quarant'anni di Derby. Calzuola (classe 1936) è un fotografo sportivo che per più di quattro decenni ha seguito col suo obiettivo il pallone sui campi da gioco, compresi ben cinque mondiali da Spagna 1982 a Francia 1998.