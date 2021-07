Parla il Comandante: “Il derby sarà Lazio-Roma, non Sarri-Mourinho…”

Sarri torna a parlare e il derby con la Roma e con Mou catalizza già l'attenzione generale...

“Non mi è pesato stare fuori perché vedere gli stadi vuoti mi ha dato grande senso di tristezza”. Sono le prime parole del neo tecnico della Lazio Maurizio Sarri che un anno e mezzo dopo è tornato a parlare in esclusiva a Sportitalia intervistato da Alfredo Pedullà: “Molte società mi hanno cercato in corsa anche il Napoli a gennaio ma dissi di no”. Per un attimo torna alla Juve con cui ha vinto lo scudetto: “Quel titolo era dato troppo per scontato ricordo che festeggiammo ognuno per conto suo, questo sarebbe stato l'anno giusto dopo un quarto posto che è stato invece festeggiato. Ronaldo? E' una multinazionale difficile da gestire”.