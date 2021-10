Roberta e Giorgia, il derby di Roma continua: tra punzecchiature e rispetto

Roberta Pedrelli e Georgia Viero protagoniste di una web serie con un importante messaggio: Roberta, tifosa giallorossa, e Georgia, cuore biancoceleste, sono due grandi amiche, belle e affascinanti, che si prendono in giro ma si vogliono bene

Roberta, tifosissima della Roma, è considerata la nuova madrina giallorossa dopo Sabrina Ferilli: ama Mourinho e parla portoghese come lui, è una apprezzata conduttrice radiofonica di Centro Suono Sport, è pronta a debuttare in un nuovo programma tv su Rete Oro con Sebino Nela e Bruno Giordano. Georgia Viero vanta numerose esperienze in radio e televisione. Il lavoro con Roberta lo ha commentato così a Lalaziosiamonoi.it: "Si parla delle donne e del calcio, ma ci si focalizza sulle calciatrici e magari le opinionisti o le conduttrici sportive. Però per quanto riguarda la tifosa c'è ancora un po' di ombra. E invece va risaltata questa cosa, soprattutto perché il messaggio che vogliamo dare è che ci si può punzecchiare, anche pesantemente, però sempre con un rispetto di fondo dell'avversario".