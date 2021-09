Roberto Muzzi e il derby dei comandanti: “Mou mi ha convinto, Sarri sta seminando”

Il derby e le sue emozioni

Riguardo all’imminente Derby della Capitale e all’attualità targata Roma e Lazio, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Roberto Muzzi, ex calciatore dei giallorossi (1989-1993 e 1994) e dei biancocelesti (2003-2005). Ti avvaliamo della tua erudita esperienza in tema derby di Roma: che tipo di partita ti aspetti? “Sarà una partita ricca di emozioni. Ogni derby, soprattutto quello di Roma, è sempre teso. Non sai mai come vai a finire. Ho respirato emozioni incredibili”. Passiamo alle due squadre: come commenti l’inizio di campionato della Roma? “Mi ha convinto. Mourinho ha le idee chiare. Secondo me ci sono tutti i presupposti per far bene con lui. Gode poi della fiducia di ambiente e società”.