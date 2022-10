Roma, derby diplomatico tra Pinto e Tare con vista…Stadio Olimpico

All'Università Luiss di Roma si è tenuta una lezione con la presenza di Igli Tare - direttore sportivo della Lazio - il quale ha voluto accendere le polemiche dichiarando come alcune squadre (tra cui i giallorossi) sono fallite sistemicamente e che sono rette dal Sistema perché servono; non contento il dirigente dei biancocelesti ha sottolineato come la Conference League sia una "Coppa dei Perdenti".