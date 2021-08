Roma e Lazio, una sola voce: “Vuoi tornare allo stadio? Ecco i biglietti, ma vaccinati!”

“Torniamo allo Stadio, vacciniamoci!”, questo lo slogan scelto per l’iniziativa promossa con il Policlinico di Tor Vergata da Roma e Lazio e rivolta a giovani e giovanissimi

Ha avuto grande successo l'iniziativa promossa dalla Ss Lazio e dalla As Roma per coinvolgere giovani e giovanissimi nella campagna vaccinale. Con la dose di vaccino per il coronavirus in regalo gadget della squadra del cuore e due biglietti gratis per l'Olimpico. “Torniamo allo Stadio, vacciniamoci!", lo slogan scelto per la due giorni di vaccinazione organizzata al Policlinico di Tor Vergata, rivolta ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 12 e i 20 anni. Ieri è toccato ai tifosi giallorossi, oggi è stato il turno dei supporter biancocelesti.

"In pochissimo tempo abbiamo avuto un'adesione che non ci aspettavamo in pieno agosto – ha spiegato a Fanpage.it Andrea Magrini, direttore sanitario del Policlinico di Tor Vergata -, oltre 300 persone per ognuna delle due squadre della capitale. Probabilmente ci sarà anche qualche persona in più che si presenta senza prenotazione, è partito un tam tam e una diffusione dell'iniziativa nonostante spensieratezza nella tragedia che ci ha colpito". Quella di ieri e di oggi è solo una delle iniziative messe in campo per spingere tutti a vaccinarsi, anche i più giovani con l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. La Regione Lazio ha organizzato in queste settimane numerosi appuntamenti di vaccinazione sulle spiagge, anche del litorale romano.