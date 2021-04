Roma ok nel derby Under 17, la Lazio si consola: grande esordio di Mattia Peruzzi in Primavera

2-1 Roma nel derby Under 17 con la Lazio. Due i giovani sotto le luci dei riflettori nei derby giovanili romani: il giallorosso Nicolò Liburdi a livello Under 17, il biancoceleste Mattia Peruzzi in Primavera

Redazione DDD

Nel derby primavera pareggiato 1-1 dalla Lazio con la Roma in campionato, ha fatto il suo esordio assoluto un figlio d’arte: Mattia Peruzzi, figlio dell’ex portiere e dell’attuale club manager della Lazio Angelo. Classe 2002, è al terzo anno con la maglia biancoceleste. Questo il suo commento su Instagram: "È stata una grande emozione esordire da titolare in una partita così importante. Grande prestazione da parte di tutti!!" Ora subito testa alla finale". Il riferimento è proprio alla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Altro giro, altro derby. Nella 2' giornata del Girone 6 dei Gironi Eliminatori del Campionato Nazionale Under 17, la Roma del tecnico Fabrizio Piccareta ha vinto 2-1 contro la Lazio del tecnico Marco Alboni. I giovani biancocelesti erano passati in vantaggio nel primo tempo con William Milani. Poi la doppietta romanista, firmata da Nicolò Liburdi, giovane attaccante classe 2004 della squadra giallorossa Under 17.