Selfie, Dybala come Totti nel derby: me nei meme ecco la variante bianconera…

In ogni caso l'episodio vero e proprio risale al 2015, quando l'ex capitano della Roma riacciuffa un derby ad alta tensione. Rete gonfiata, corsa sotto la Sud e sguardo di intesa con l'allora preparatore dei portieri Guido Nanni. Telefono in mano, spalle alla Sud e via di selfie. L'argentino - di fronte a 10 mila tifosi in festa - con la cornice del Colosseo Quadrato all'Eur ha ripetuto le gesta: spalle alla tifoseria e selfie ricordo, postato ovviamente sui propri profili ufficiali.