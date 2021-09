Settimio Lucci cresciuto nella Lazio e in campo con la Roma: “Derby tutto da giocare…”

Riguardo al momento attuale della Roma di Josè Mourinho e all’imminente derby della capitale contro la Lazio, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Settimio Lucci, calciatore giallorosso tra il 1984 e il 1986.

Redazione DDD

Peculiarità suggestiva: Lucci è cresciuto nel Settore Giovanile della Lazio, affrontando successivamente i biancocelesti da rivale numero uno! Ti ha convinto la Roma di Mourinho nelle prime uscite? “Sì, a parte il ko di Verona ha fatto bene sia in campionato, sia in Conference League”. Ti aspetti subito una reazione d’orgoglio contro l’Udinese? Tra l’altro i friulani avranno grandi motivazioni, essendo reduci dal duro ko con il Napoli…“E’ una partita tutta da giocare: non bisogna sottovalutare l’Udinese. A proposito del Napoli: la squadra di Spalletti mi sembra al momento molto avanti di condizione…”.

Prevedi turn-over da parte dello Special One in vista del derby? “Assolutamente no”. Per quali ragioni? “Perché per giocare un derby non hai bisogno di riposare. Specie a Roma è una partita a sé. Conta la condizione mentale dei singoli e della squadra”. Tu ne hai giocato diversi: quali sono i tuoi ricordi? “Non ne cito specifici, ma ci tengo a precisare una cosa”. Prego. “Ai miei tempi i calciatori rappresentavano per davvero i colori della propria squadra. Adesso invece i giocatori vanno e vengono. Guardate Pedro: era alla Roma l’anno scorso e adesso è alla Lazio”. Sin qui ti ha convinto di più la Roma di Mourinho o la Lazio di Sarri? “Sono due progetti ambiziosi, seppur diversi. A livello di risultati, sin qui, la Roma ha fatto vedere qualcosa di più. Ma c’è da dire che la Lazio di Sarri sta cambiando completamente modo di giocare: è un progetto nuovo e ci va tempo”.

Qual è il calciatore che potrebbe esplodere definitivamente con Mourinho? “Io sto notando un Lorenzo Pellegrini sempre più in crescita. Mi sembra responsabilizzato. Una volta pareva patire le critiche; ora lo vedo più con le spalle larghe”. La Roma potrebbe lottare per lo scudetto? “Devo dire la verità?”. Assolutamente sì. “Non credo da subito. Però Mourinho, vincente ovunque è stato, sta portando un graduale cambio di mentalità. In prospettiva chissà…”.