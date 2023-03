Suo papà purgava, lei sfotte: Chanel Totti “Laziali, bentornati sui social”…

Subito dopo il fischio finale, un po' come faceva suo padre, Chanel non le ha mandate a dire ai tifosi della Lazio

Pochi minuti dopo il fischio finale del derby vinto, per la seconda volta nella stagione, dalla Lazio, Chanel Tottiha postato una storia su Instagram: "Laziali, bentornati sui social".

La figlia dell'ex capitano giallorosso dimostra, così, di essere più che immersa nell'atmosfera da derby da sempre classica nella Capitale. Chanel ha, infatti, ripreso uno storico sfottò che i romanisti riservano ai laziali, e cioè quello di restare in silenzio per tutto il campionato e di ricominciare a parlare solo in caso di vittoria della stracittadina.