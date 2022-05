Tutto il Calcio, il derby in famiglia di Francesco Repice: la moglie è laziale…

Parla il principe dei radiocronisti di “Tutto il calcio minuto per minuto”, da quasi trent’anni almeno 150 giorni a stagione al servizio degli sportivi italiani

Ad Avvenire, Repice ha detto la sua, e non poteva essere altrimenti su Totti: "L’uomo che mi ha permesso per 25 anni di entrare a testa alta negli stadi di tutto il mondo". Ma nella sua famiglia ci sono anche i rivali cittadini, anzi la rivale...visto che per il futuro il giornalista romano d'adozione si ripromette di "Trovare più tempo da dedicare a mia moglie, che è laziale – ma ciò non ci ha impedito di avere rapporti civili in tutti questi anni – e alle mie figlie. Il sogno finché sarò al mio posto in radiocronaca? Due sogni: raccontare la finale mondiale dell’Italia e quella di Champions della Roma, ovviamente con Mourinho in panchina".