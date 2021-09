Under 17, derby di Roma sul filo di lana ad Amatrice: Scopigno Cup, vincono i giallorossi

I 2005 della Roma riescono a battere i laziali...

La gara inaugurale del Memorial "Manlio Scopigno", si è giocata simbolicamente ad Amatrice. A dare forza all'evento, il derby Under 17 con Roma e Lazio in campo. I giocatori sono andati a rendere omaggio al monumento delle vittime del sisma. Alla fine ha vinto, 2-1 in rimonta, la Roma campione in carica di categoria, anche se quest'anno sono di scena i 2005 dopo l'annata d'oro dei 2004.

Non ha fatto acquisti quest'anno la Roma per i 2005, a parte lo svedese Wiklund, che però è rimasto in panchina, come ha confermato Ilromanista.eu, tanto che al centro dell'attacco c'era Giulio Misitano, italiano di Brooklin, arrivato un anno fa dalla Metropolitan Oval Academy. La Lazio si è portata in vantaggio al 7', con un gran gol di Cannatelli in sforbiciata. Venti minuti dopo, il giovane portiere laziale Renzetti subisce il gol del pareggio di Misitano. Nella ripresa il colpo di testa del difensore centrale giallorosso Graziani fissa il risultato sul 2-1 per la Roma.