Bilbao, derby basco a metà pomeriggio del sabato: “Tifosi penalizzati”

Yeray Álvarez ha parlato ai media durante la settimana del derby contro la Real Sociedad a San Mamés: “Tutte le partite fino alla fine della stagione saranno estremamente difficili, indipendentemente dall'avversario. La Real sta facendo un anno molto buono e sono al top, ma in un derby in casa devi tirare fuori tutto. Avremo il supporto di tutta La Catedral e questo aggiunge praticamente un giocatore in più”.

Alle porte dell'ultimo sprint del percorso in Liga: “Ci sono ancora tanti punti in palio. Ogni partita è diversa e adesso ci sono tutti in gioco: quelli in fondo per non retrocedere e quelli avanti per qualificarsi nelle rispettive competizioni. Ognuno ha il suo obiettivo e tireremo fuori i nostri artigli per ottenere ciò che è nostro. L'obiettivo è ottenere i tre punti ogni partita e finire il più in alto possibile”.