Derby Dinamo-Steaua in 2′ divisione, verso i 20mila tifosi: “Non ce lo aspettavamo”

Per alcuni è ancora il Derby eterno (Eternul derbi), per i tifosi dell'FCSB magari un po' meno, ma per tutto il calcio rumeno un grande evento che merita la cornice migliore possibile.

E' per questo motivo che la FRF ha deciso che il primo derby capitolino tra Dinamo Bucarest e CSA Steaua in Liga 2 si giocherà all'Arena Naționala, come conferma Cristiano Cinacchio di Blog Calcio Romania. La vendita dei biglietti è già partita: per il settore dedicato ai tifosi della Steaua sono pronti 8.000 biglietti, mentre sarà compito della squadra biancorossa riempire i restanti 45.000 posti, per uno spettacolo che si preannuncia epico, quanto meno sugli spalti. Difficile dire chi arrivi meglio a questa sfida. La Steaua appare sulla carta sicuramente più forte, ma non può concorrere alla promozione per via della sua proprietà. Viceversa la Dinamo sembra aver interrotto il brutto periodo che aveva portato tre sconfitte consecutive grazie alla vittoria in casa della Concordia Chajna, firmata Dani Iglesias.