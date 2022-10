Grazer derby sold out: ma ci sono molte altre richieste di biglietti…

Ad oggi, il Graz Athletics Sports Club, fondato nel 1902, non si è ripreso del tutto dal totale crollo economico e sportivo. Il fatto che oggi torni il primo derby in partite ufficiali contro lo Sturm Graz nel giro di 15 anni è dovuto esclusivamente alla fortuna del sorteggio. Il Grazer AK in 2' divisione riceve lo Sturm secondo in 1' divisione per gli ottavi di finale di coppa d'Austria.