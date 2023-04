Real-Barça, il Clasico estivo si giocherà a Dallas

Real Madrid e Barça si affronteranno il 29 luglio nell'ambito dello US Tour. Nei due precedenti estivi statunitensi a Miami (2-3) e Las Vegas (0-1) il Barcellona ha battuto i blancos di Madrid

Non c'è tour estivo doc negli Stati Uniti che non includa un Clasico nel suo menu. I numerosi tifosi che Real Madrid e Barcellona hanno nel paese a stelle e strisce ha portato gli organizzatori a trovargli un posto anche nel programma di questa estate, che diventerà il terzo Clásico che vi si è giocato finora.

La città prescelta è Dallas

Si gioca nel suo imponente stadio Cotton Bowl, con una capienza di 92.101 spettatori. Come ha appreso AS, una volta concordato che le due big spagnole si misureranno nuovamente fra loro, tutto fa pensare che si giocherà il 29 luglio. Già lo scorso anno sia la squadra di Ancelotti che quella di Xavi sono tornate alla tradizione della tournée negli Stati Uniti, interrotta per due anni causa pandemia. I blanocs hanno affrontato l'América de México a San Francisco e la Juventus a Los Angeles. Il Barça ha giocato con Inter Miami, Juventus e New York Red Bulls. Ma tutto è iniziato prima con il Clásico di Las Vegas il 24 luglio 2022, che si è giocato nella città dello stato del Nevada nell'Allegiant (c'erano 64.000 tifosi), che ha mostrato una maggioranza di tifosi Real, che non ha impedito la vittoria finale dei catalani per 0 -1 (gol di Raphinha).

C'era già stato un altro precedente nel Clásico svoltosi all'Hard Rock di Miami nel 2017, anch'esso a favore dei blaugrana con il 3-2 per i culé (gol di Kovacic e Asensio per i madridisti, Messi, Rakitic e Piqué per i catalani). L' ambientazione dell'Hard Rock Stadium era stata impressionante, il che ha incoraggiato gli organizzatori di questi tour a ripetere per la terza volta. Dopo Miami e Las Vegas arriva il turno di Dallas.

Il Cotton Bowl è lo stadio in cui la Nazionale spagnola di Javier Clemente ha esordito nel Mondiale degli Stati Uniti (1994) contro la Corea del Sud, pareggiando 2-2 dopo essere stata in vantaggio 2-0. Ma la cosa che colpisce di quella partita è che sugli spalti le persone erano più attratte dai loro cellulari e dagli schermi televisivi, che mostravano in diretta lo spettacolare inseguimento della polizia federale contro OJ Simpson, che stava fuggendo su un furgone bianco dopo essere stato accusato del duplice omicidio della sua ex moglie Nicole e del suo compagno Ron Goldman.