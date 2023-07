Un pareggio e una sconfitta, ma adesso Galaxy e LAFC pensano solo al derby di Los Angeles…

Le due squadre non stanno benissimo, ma il derby di Los Angeles può rinvigorirle entrambe. E in ogni caso il Los Angeles FC resta avanti in classifica rispetto ai Galaxy e Carlos Vela sta già scaldando i motori...

Con un occhio già puntato sul derby di Los Angeles del 4 luglio in MLS, i LA Galaxy non sono andati oltre il pareggio a San José contro gli Earthquakes (2-2) questo sabato, mentre il Los Angeles FC (LAFC) ha subito la sua seconda sconfitta consecutiva perdendo a Dallas (2-0). L'iconico Rose Bowl di Pasadena, con una capacità di oltre 90.000 tifosi, ospiterà dunque una nuova edizione del "Trafico", il nome confidenziale per i tifosi del MLS Los Angeles Derby, nella festività statunitense del 4 luglio.

Pasadena Los Angeles, derby in arrivo

Il Galaxy e il Los Angeles FC aspirano a battere il record di presenze per una partita di MLS quel giorno, traguardo che per ora detiene il Charlotte-Galaxy nel 2022 con 74.479 spettatori. I Galaxy arriveranno a quella partita molto speciale con sentimenti agrodolci dopo aver pareggiato contro i San Jose Earthquakes in un altro match di rivalità californiana.

Davanti a quasi 50.000 spettatori allo Stanford Stadium, i Galaxy sono passati in in vantaggio in due occasioni ma Jack Skahan e l'argentino Cristian Espinoza, con un bel tiro da fuori area nella ripresa, hanno raggiunto entrambe le volte i rivali. In una stagione piena di battute d'arresto e sconvolgimenti, i Galaxy hanno pareggiato nelle ultime quattro partite e sono penultimi a Ovest con appena 16 punti dopo 19 partite.

Dal canto loro, il LAFC ha perso a Dallas, che ha preso tutti e tre i punti con un gol di Bernard Kamungo dopo un grave errore della difesa losangelina e con un tiro di sinistro di Sam Junqua al limite dell'area. Campione in carica della MLS, LAFC, in cui il messicano Carlos Vela è entrato in campo come rinforzo solo nella ripresa per arrivare più fresco al derby contro i Galaxy, è secondo a Ovest con 32 punti dopo 19 partite.