Dai grandi nomi di un calcio che non c'è più fino a quelli più recenti: ecco i migliori calciatori che hanno indossato la fascia delle due squadre

Jacopo del Monaco 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 12:02)

Attualmente, il centrocampista Manuel Locatelli e l'attaccante Duvan Zapata hanno l'onore di essere rispettivamente i capitani di Juventus e Torino. In occasione dell'undicesima giornata di Serie A, le due squadre si affronteranno sabato 8 novembre alle ore 18:00 nel Derby della Mole. In attesa dell'inizio del match, ecco a voi alcuni grandi nomi che hanno indossato la fascia da capitano delle due compagini.

Juventus-Torino: i grandi capitani della Vecchia Signora — I tre calciatori leggendari che hanno indossato la fascia da capitano della Juve sono stati e sono ancora oggi dei simboli del calcio italiano. Il primo nome da citare è quello del compianto Gaetano Scirea, uno dei liberi più eleganti nella storia bianconera e del calcio. A Torino dal 1974 al 1988, ha iniziato ad indossare la fascia nell'83 ed è stato capitano della prima Coppa dei Campioni della Juve vinta contro il Liverpool quarant'anni fa, anche se questo trionfo coincide con la tragedia dell'Heysel nella quale diversi tifosi hanno perso la vita.

Altro storico campionato dell Juventus è stato Alessandro Del Piero, il quale ha indossato la fascia dal 2001 fino al 2012. In questo periodo, Pinturicchio ha vinto due Scudetti ed altrettante Supercoppe Italiane, ma allo stesso tempo ha vissuto la vicenda di Calciopoli, la retrocessione in Serie B nel 2006 e la vittoria del campionato cadetto un anno dopo con tanto di titolo di capocannoniere vinto grazie ai suoi 20 gol segnati. Con l'addio di Del Piero, Gianluigi Buffon ha ereditato la fascia da capitano indossandola fino al 2018, anno in cui ha lasciato la compagine bianconera. In quel periodo, la Juve ha dominante la scena in Italia vincendo 7 Scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe nazionali.

I migliori capitani della storia granata — Nella lista dei capitani che hanno fatto la storia granata va assolutamente inserito uno dei più grandi attaccanti del calcio italiano: Valentino Mazzola, autore di 123 gol nel periodo del Grande Torino vincitore di ben cinque campionati consecutivi dal 1943 al 1949. Purtroppo, insieme alla sua squadra, alcuni dirigenti e giornalisti, il 4 maggio del '49 ha perso la vita nel tragico incidente aereo di Superga. A seguito di questa tragedia, la FIGC ha deciso di assegnare il titolo di Campione d'Italia ai Granata.

Altro calciatore che ha scritto la storia del Torino è stato il centrocampista Giorgio Ferrini, che dal 1959 fino al 1975 ha disputato 566 match con la maglia granata, diventando il recordman di presenze del club piemontese. Vincitore di due edizioni della Coppa Italia, ha indossato la fascia di capitano del Toro per ben 12 stagione. Dopo il ritiro di Ferrini, divenuto vice-allenatore della squadra piemontese, la fascia è passata sul braccio di Claudio Sala, il quale ha giocato 360 partita coi Granata dal '69 all'80 risultando il quarto per presenze del Torino. Nella stagione 1975/1976, la prima da capitano, ha vinto il campionato, ad oggi l'ultimo del Toro.