Fatima Zeglam, fisico mozzafiato e forme da urlo: fan in estasi

Sergio Pace Redattore

La modella e showgirl Fatima Zahra Zeglam, appassionata di calcio e tifosa juventina, sui social sta facendo impazzire i suoi fan. Tra post e storie in bikini pubblicate sul proprio profilo Instagram (123 mila follower), la bella Fatima promette scintille...

Forme da urlo, sensualità travolgente: Fatima conquista il web

Nata a Casablanca, Fatima vive da anni a Cremona. Alcuni mesi fa l'abbiamo conosciuta attraverso un'intervista in esclusiva. Il bis alla vigilia della prima partita del suo Marocco contro la Croazia ai Mondiali in Qatar, in cui ci ha raccontato l'attesa spasmodica per l'esordio dei "Leoni dell'Atlante". Alla fine Cheddira e compagni hanno ottenuto il miglior risultato nella rassegna iridata (quarto posto).

La "Leonessa" Fatima ha tifato a più non posso la sua nazionale al Mondiale e, per come è finita, può dirsi più che soddisfatta. Nel frattempo ha letteralmente fatto esplodere i social con diversi scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza. Un fisico mozzafiato e forme da urlo, i suoi fan sono impazziti.

Su Instagram Fatima conta 123 mila follower. La showgirl promette scintille, con progetti e lavori in fase di sviluppo. Durante l'estate Fatima ha concesso ai suoi fan foto e storie a Mykonos, Marbella, Marrakech e Pantelleria. Magnifica in ogni posa, gli scatti in costume risaltano le sue forme sensuali. Un vero e proprio paradiso per gli occhi, i tanti follower avranno di certo apprezzato...