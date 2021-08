Spettacolo rock a Buenos Aires: la rimpatriata di Tevez e Osvaldo, e c’era anche Gianinna…

Una rimpatriata di sabato sera a Buenos Aires tra due cari amici, insieme alle loro compagne, con la scusa dello spettacolo della band di Osvaldo, i Barrio Viejo

Tevez, Osvaldo, Gianinna Maradona e il rock. Più xeneize di così, quasi non si può. Con la scusa dello spettacolo dei Barrio Viejo, la band di cui Daniel è frontman, i tre si sono ritrovati sabato scorso a Buenos Aires, dopo tantissimo tempo senza vedersi. La più giovane delle figlie di Diego , nata dalla relazione del Diez con Claudia Villafañe , e l’ex centravanti di Boca Juniors, Inter, Juventus, Roma, Bologna, Fiorentina, Atalanta e Lecce, tra le altre, stanno insieme ufficialmente da qualche settimana e sono innamoratissimi.

Tevez e Osvaldo hanno condiviso una squadra in Italia e in Argentina: compagni prima alla Juve e poi al Boca, club che ha posto fine alla loro carriera da professionisti, nonostante Dani abbia fatto un fugace ritorno al Banfield, anni dopo aver annunciato il suo ritiro.

(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Lontani dai campi, ora si divertono insieme in luoghi diversi dalle aree di rigore, come hanno fatto al The Roxy Live, uno dei locali del barrio Palermo (zona nord-est della capitale argentina), che di solito organizza questo tipo di serate dal vivo.