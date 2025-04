Il giornalista del The Sun ha analizzato il big match tra sorprese, novità e singoli

Stefano Sorce 19 aprile 2025 (modifica il 19 aprile 2025 | 11:05)

Fulham-Chelsea non è solo una sfida tra due squadre divise da poco più di un paio di fermate di metropolitana lungo la riva ovest del Tamigi. È un frammento di storia londinese, di rivalità che affonda le radici nei giorni in cui i milioni russi non avevano ancora cambiato il volto del calcio inglese. Prima dell’era Abramovich, questo era un derby vero, combattuto, sentito. Un appuntamento cerchiato in rosso dai tifosi del Fulham, che ancora oggi cantano contro i vicini più ricchi con passione e fierezza. Con il passare degli anni, mentre il Chelsea si trasformava in una potenza europea, la distanza tra i due club è cresciuta. Ma non nel cuore di chi vive il calcio con l’anima. Per i tifosi del Fulham, questa partita è ancora il derby. Lo si percepisce nelle strade di Craven Cottage, nelle settimane che precedono il match, nei cori, nei racconti dei padri ai figli.

Per raccontare cosa rappresenti oggi questa sfida e per capire meglio lo stato di forma delle due squadre, abbiamo avuto il piacere di confrontarci con una delle firme storiche del giornalismo sportivo britannico: Andrew Dillon, corrispondente del The Sun da oltre 25 anni, profondo conoscitore del mondo Chelsea e testimone diretto di un’epoca che ha trasformato il club di Stamford Bridge sotto ogni punto di vista.

Focus su Fulham-Chelsea — Che tipo di squadra è il Fulham in questa stagione? Qual è il loro stile di gioco e quali sono i loro punti di forza principali?

"Il Fulham sta disputando un'ottima Premier League. RecFentemente hanno battuto il Liverpool, una delle sole tre squadre a riuscirci quest’anno. Hanno una rosa più solida, con riserve valide nei ruoli chiave. Ad esempio, possono contare sul centravanti brasiliano Rodrigo Muniz e su Raúl Jiménez. Giocano un calcio rapido ed entusiasmante. Il terzino sinistro Antonee Robinson è un grande atleta, tanto da essere seguito da diversi club più blasonati".

Quali sono le ambizioni attuali del Fulham in Premier League?

"Hanno ambizioni europee, anche se la sconfitta di lunedì contro il Bournemouth, rivale diretto, è stato un duro colpo. Per anni sono saliti e scesi dalla Premier League, ma ora sembrano essersi stabilizzati nella massima serie e lo meritano pienamente".

Quali giocatori del Fulham rappresentano la minaccia maggiore per il Chelsea? Ci sono nomi chiave da tenere d'occhio in attacco o a centrocampo?

"Antonee Robinson è una grande minaccia: è molto veloce e potente. Non è eccezionale nei cross, ma mette pressione sugli avversari. Anche l’esterno Alex Iwobi sta vivendo una grande stagione ed è molto influente in attacco. Il difensore Calvin Bassey si sta distinguendo come il miglior centrale del club, alla pari dei migliori difensori del Chelsea".

Al Chelsea serve un centravanti vero — Pensi che il Chelsea sia la favorita numero uno per vincere la Conference League? Come valuti le loro prospettive in questa competizione?

"Se il Chelsea non dovesse vincere la Conference League, ci sarebbero molte domande da porsi. Sono i favoriti sin dalla prima partita. Possono permettersi di fare turnover perché il livello della competizione è piuttosto basso. Solo la Fiorentina potrebbe offrire un po’ di resistenza".

Hai sentito qualcosa riguardo a un possibile trasferimento di Victor Osimhen al Chelsea? Ci sono aggiornamenti?

"Si parla molto di Osimhen, e il fatto che, dopo aver vinto il campionato turco con il Galatasaray, abbia pubblicato un messaggio sui social che lascia intendere un possibile addio è significativo. Il Chelsea ha un disperato bisogno di un attaccante di livello, ma potrebbe virare su Liam Delap dell’Ipswich Town, che costerebbe solo 30 milioni di sterline".

Cosa rappresenta il derby Fulham-Chelsea a Londra? È una partita particolarmente sentita dai tifosi?

"Il derby Fulham-Chelsea era molto più intenso in passato. Prima che il Chelsea diventasse un club ricco sotto la guida di Roman Abramovich, le due squadre erano più vicine per valore e status. Per il Fulham questa partita conta molto: i tifosi la aspettano con entusiasmo e cantano contro il Chelsea nelle settimane che la precedono. Di recente, hanno anche messo in difficoltà i Blues in alcune partite".

Fulham-Chelsea una rivalità assopita — I tifosi del Chelsea considerano il Fulham un vero rivale, o la rivalità è più forte per i sostenitori del Fulham?

"La rivalità è più sentita dai tifosi del Fulham, perché il Chelsea si percepisce come un club molto più grande".

Come pensi che la squadra di Maresca arrivi alla partita contro il Fulham? Ci sono giocatori chiave in forma o in difficoltà?

"Il Chelsea non è in gran forma. Sono stati fischiati dai loro tifosi domenica scorsa quando sono andati sotto 2-0 in casa contro l’Ipswich. È una squadra giovane, ma alcuni giocatori come il capitano Enzo Fernández sono lì da più di due anni. La perdita per infortunio di Wesley Fofana è pesante. Il portiere Robert Sánchez è inaffidabile e l’attaccante Nicolas Jackson non è abbastanza preciso".

Hai un pronostico per Fulham-Chelsea? Quali sono le tue aspettative per questo derby?

"Prevedo una partita difficile per il Chelsea, vista la forma incerta e la motivazione alta del Fulham".

Tra sorprese e un grande lavoro alle spalle — C'è un giocatore del Chelsea che ti ha sorpreso positivamente questa stagione? E uno che ti ha deluso?

"Moises Caicedo ha sorpreso positivamente: è emerso come un buon centrocampista centrale, con contrasti molto efficaci e grande aggressività. Ma è costato 115 milioni di sterline, quindi era atteso a questo livello. In negativo, Nicolas Jackson e Robert Sánchez sono tra i più criticati per le loro prestazioni".

Come valuti il lavoro di Enzo Maresca come allenatore del Chelsea? È riuscito ad affermarsi nonostante le difficoltà iniziali?

"Il Chelsea è sesto in Premier League, esattamente come quando Maresca ha preso la squadra la scorsa estate. Il gioco può essere un po’ lento. C’è un lieve miglioramento rispetto alla scorsa stagione, dato che sono stati spesso nella top four, ma i tifosi non si stanno affezionando a lui".

Cosa pensi di Cole Palmer? A che punto è della sua carriera e che impatto ha avuto questa stagione?

"Cole Palmer è molto forte quando è in giornata, ma è ancora incostante. È molto giovane e dotato di grande talento, ma molti dicono che dovrebbe mostrarlo di più, con maggiore regolarità. Quando gioca bene, è uno spettacolo, e il fatto che non si basi sulla forza fisica ma su intelligenza calcistica e tecnica lo rende unico. Tra l'altro è stato votato il calciatore più sexy della Premier League 2025".