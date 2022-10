A Manchester come a Madrid: CR7 non calpesta il simbolo dei rivali nei derby…

Cristiano Ronaldo è uno dei migliori giocatori al mondo e anche, perché no, uno dei più controversi. Ma nessuno potrà rimproverargli il rispetto che professa per i suoi rivali.

Prima del derby contro il City, terminato 6-3 a favore degli uomini di Pep Guardiola, Cristiano ha conquistato i tifosi all'Etihad Stadium. Un video percorre le reti in cui si vede come l'attaccante passa vicino al muro di uno dei corridoi. Ha evitato di calpestare lo scudo del Manchester City.

Non è la prima volta che Cristiano evita di camminare sopra uno dei simboli rivali. Al Metropolitano, negli ottavi di finale dell'ultima edizione di Champions League, il portoghese ha solo sfiorato lo scudetto dell'Atlético Madrid, gesto molto applaudito dai tifosi del colchoneros nonostante lui per loro non sia mai stato certo un idolo per il suo passato madridista.