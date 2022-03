Ad ogni derby rispunta il sombrero, Cafu: “Nedved mi ha chiesto di non fargliene più…”

Oggi ci si può fare sopra un sorriso...

Intervenuto a NSL Radio, Marcos Cafu ha parlato del momento della Roma che domenica 20 marzo sfiderà la Lazio in un derby che l'esterno brasiliano conosce bene: "Non voglio paragonare Mourinho e Capello perché sono diversi, Capello è riuscito a vincere nel secondo anno, ma la squadra giocava insieme già da cinque o sei anni. Mourinho adesso sta cercando di far capire ai ragazzi come stare insieme in campo ma io capisco che il tifoso della Roma, dopo 20 anni, non ha più pazienza”.