Ambiente e Trasporti, il derby milanese fra gli assessori…piemontesi

Colleghi di giunta, ma non di tifo...

Marco Gabusi ha la delega della giunta regionale piemontese per Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e organizzazione. E' nato a Canelli (At) il 26 settembre 1980, ed è un grande tifoso del Milan. Dall'altra parte c'è Matteo Marnati. Stessa giunta, ma deleghe ad Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Ricerca applicata per emergenza Covid: 37 anni, novarese, esperto informatico, grande tifoso dell'Inter.