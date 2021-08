Anche a Panama è derby: testa-coda fra le due squadre di La Chorrera

Il derby dell'Ovest tra l'Indipendent Athletic Club di La Chorrera (CAI) e San Francisco de La Chorrera sarà la partita da seguire nel terzo appuntamento del torneo di Clausura 2021 nella lega di calcio panamense (LPF).

CAI e Franciscanos, entrambe squadre della provincia a ovest di Panama, si incontrano sabato 21 agosto e arrivano al derby in situazioni ben diverse fra loro. Il CAI, allenato dal venezuelano Francisco Perlo, ha appena vinto la sua ultima partita e rimane al terzo posto, mentre i "monaci" francescani sono ultimi in classifica, hanno conquistato finora solo un punto nelle prime tre giornate di campionato e sono in lotta per non retrocedere.

Il Derbi Chorrerano, noto anche come Derby dell'Ovest, è il nome dato alle partite in cui si affrontano, le due squadre più rappresentative della città di La Chorrera, appunto il San Francisco Fútbol Club e l' Athletic Club Independent of La Chorrera. Il 16 agosto 2013, la prima partita sportiva tra i due club è stata giocata allo stadio Agustín Muquita Sánchez, con una vittoria per 0-2 per il San Francisco FC, che era ospite in quella partita. L'Indipendent Athletic Club ha ottenuto la promozione in Prima Divisione di Panama dopo aver sconfitto il Millenium UP nella Superfinale di Ascent 2012-13, diventando la seconda squadra del distretto nella massima categoria, ed è lì che è nata la rivalità calcistica.