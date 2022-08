Baranya, il derby della contea ungherese con gli ultras attaccati alla porta…

Meno male che non è successo niente...

Il Pesci è andato a giocarsi il derby in trasferta, con 7 punti, contro i 3 dei rivali, nel campionato che dopo 4 giornate è capeggiato dalla MTK Budapest. E' finita 0-0, ma il protagonista è stato Donát Helesfay, ex portiere del Misleny e oggi portiere del Pecsi, con le sue parate. La particolarità di questa partita è che gli ultras di casa erano praticamente in campo...