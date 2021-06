Belgi e francesi, che rivalità! Ma il derby fra Lukaku e Maignan non sarà una barzelletta…

La rivalità fra belgi e francesi avrà un nuovo palcoscenico: il derby di Milano a San Siro...

Francia-Belgio è la sfida fra due nazioni che sono considerate amiche, se non altro perché hanno una lingua in comune - il francese - ma che sotto sotto hanno diversi motivi di rivalità. Durante il dominio napoleonico il Belgio faceva parte della Francia, poi dopo Waterloo conquistò l’indipendenza. In campo calcistico sono legate da tanti ricordi: sono stati giocati 75 incontri fra le due nazioni, il Belgio ne ha vinti 30, la Francia 25; i belgi hanno segnato 160 gol, i francesi 128. L'ultimo grande episodio nella semifinale dei Mondiali 2018, vinta 1-0 dai francesi sui belgi. Quando, dopo la partita, Eden Hazard disse al veleno: "Preferisco perdere con questo Belgio che non andare avanti in una Francia del genere".