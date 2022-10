Bob Marley protagonista del…derby di Graz: a ottobre rivali a confronto dopo 15 anni…

Sturm secondo in massima serie, a due punti dal Salisburgo...Grazer sesto in B a 5 punti dalla vetta. Dal 1997, le due città rivali condividono il nuovo stadio Liebenauer, ora noto come Merkur Arena.

Redazione DDD

Sta per tornare dopo 15 anni il derby di Graz. E' dal 2007-08 che il Grazer AK non gioca nella Bundesliga austriaca, per cui manca il confronto anno per anno con lo Sturm Graz. Ma il prossimo 19 ottobre c'è il derby frale due squadre negli ottavi di finale di OFB-Cup, la coppa nazionale austriaca, la coppa d'Austria.

Lo Sturm Graz è visto come il club della "classe operaia", mentre il GAK ha più sostegno nella borghesia

Spesso spuntano graffiti ostili fra le due tifoserie, sui muri di alcune zone cittadine...

In ogni caso al di là delle divisioni sociali e delle due sponde della Mur, il fiume mitteleuropeo che divide in due Graz e anche un po' le due tifoserie, a quelli del Grazer AK, che giocano nella Eerste Liga, la Serie B austriaca, è rimasto un "piccolo derby", quello con lo Sturm Graz II, la seconda squadra del club di massima serie. Il recente confronto è finito 1-1, con il GAK chè è anche avanti in classifica di 4 punti.

In occasione di questo confronto, i tifosi del Grazer AK hanno esibito una coreografia molto singolare, dedicata a Bob Marley. Nella Stiria austriaca...mah...forse una stilettata ai rivali...in ogni caso chissà cosa staranno già preparando per il derby del 19 ottobre in coppa contro lo Sturm Graz dei grandi...