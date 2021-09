Uomo-derby a Roma e a Torino: il compleanno di Ruggiero Rizzitelli

Auguri giallorossi e auguri granata

Nato il 2 settembre 1967 a Margherita di Savoia, Rizzitelli, spegne oggi 54 candeline. Ogni tanto invita i gufi laziali ad "attaccarsi", ma i suoi trascorsi da derby non riguardano solo la Capitale ma anche la Mole. Da attaccante del Torino, nei derby dell'annata 94/95 con due doppiette contribuì a far vincere al Toro entrambe le stracittadine di campionato. La prima è datata 25 gennaio 1995 ed è Torino-Juventus 3-2; la seconda 9 aprile 1995, Juventus-Torino 1-2, gara che resta ancora oggi l'ultima vittoria in trasferta nel derby.