Compleanno da derby, Nicola Berti: “Meglio sconfitti che milanisti”, poi il Mondiale con Arrigo…

Nicola Berti, un compleanno, tanti ricordi e tanta rivalità...

Negli anni d'oro della grandeur berlusconiana del Milan, agli occhi della Curva rossonera lui era come l'avvocato Prisco: l'interista da attaccare con i cori, da sbeffeggiare con le battute. Del resto Nicola Berti, 54 anni compiuti oggi per lui nato il 14 aprile 1967, non ha mai nascosto la sua avversione verso il Milan: “Dopo una sconfitta in Coppa Italia, Franco Baresi mi fece il gesto delle tre dita; persi la testa, litigai con tutti. E in sala stampa dissi la famosa frase: ‘Meglio sconfitti che milanisti“.