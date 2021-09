Così bambini e così rivali: il derby degli zaini a Siviglia il primo giorno di scuola…

La rivalità antropologica fra il Betis del popolo e il Siviglia dei quartieri alti nasce fin da bambini...

Fin dalla più tenera età. Anche se amici d'infanzia, uno ha lo zaino del Betis e l'altro del Siviglia. E' la foto di un derby senza tempo e senza età. Un derby che a Siviglia è onnivoro: il gran derby, prende tutto e riassume tutto. Il Centro Andaluso di prospettiva della Camera di Commercio di Siviglia ha indicato in uno studio che il 40% dei sivigliani si dichiara tifoso betico (due su cinque), mentre il 33,9 % dice di essere un fan sevillista.

Ma i bimbi che vanno a scuola non lo sanno ancora o non lo hanno approfondito il risultato finale dell'indagine. Loro sanno solo che nella loro città o sei Betis o sei Sevilla. Funziona così. Marchio potente, rivalità che crea indotto e genera occupazione? Ci penseremo dopo, per adesso, mamma, passami lo zaino della mia squadra...