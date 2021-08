Countdown derby di Amburgo: negli ultimi 2 anni meglio il St. Pauli…

Amburgo circondato, atteso da due derby nella B tedesca contro St. Pauli e Werder Brema...

È passato quasi un secolo da quando l'Hamburger SV e l'FC St. Pauli si sono affrontati per la prima volta, il 19 ottobre 1924. I due più grandi club della seconda città più popolosa della Germania dietro Berlino stanno ancora una volta per competere in Bundesliga 2 nel 2021/22. Torneranno in campo da avversari il 13 agosto, i due club agli antipodi sotto quasi ogni aspetto, il che rende il derby di Amburgo un appuntamento quanto mai accattivante. I primi sette incontri dell'Amburgo con il St. Pauli, iniziati ufficialmente nel 1924 dopo la separazione dal club di atletica Hamburg-St. Pauli Turnverein, l'HSV ha vinto i primi sette incontri con un punteggio complessivo di 43-6, c'era poco in termini di rivalità. Dopo la seconda guerra mondiale, i Die Rothosen continuarono a dominare il loro campionato, ma il St. Pauli era ormai diventato uno sfidante sportivo e, di fatto, vinse il campionato cittadino davanti all'HSV nel 1946/47 con una squadra spesso definita oggi "squadra miracolosa". Ma negli anni '60 il St. Pauli veniva escluso dalla nuova Bundesliga poiché era consentito un solo club per città, indipendentemente dalle proprie prestazioni. Il St. Pauli sarebbe quindi rimasto nella Regionalliga Nord di seconda divisione dalla sua creazione nel 1963 fino alla sua conversione in Bundesliga 2 nel 1974. Tra il 1963 e la prima promozione nella massima serie del St. Pauli nel 1977, ci furono solo due derby, nella fase a gironi della prima edizione della DFB Ligapokal nel 1972/73. L'HSV ha vinto 4-1 al Millerntor Stadium prima di un pareggio senza reti nella partita di ritorno. Per molti anni, c'è stata poca rivalità competitiva tra i due più grandi club di Amburgo.

Mentre l'Amburgo divenne una delle squadre dominanti in Germania e anche in Europa - raggiungendo quattro finali continentali in sette anni tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, vincendo persino la Coppa dei Campioni 1982/83 - il St. Pauli era ancora tra la seconda e la terza serie tedesche. Ma sul piano sociale, si può parlare di St. Pauli di sinistra e Amburgo di destra? In realtà il derby di Amburgo non è una battaglia politica: "È piuttosto uno scontro di visioni su come dovrebbe essere gestito il calcio", sostengono i tifosi anti Amburgo. Sotto questo aspetto è una rivalità simile a quella che si vede ora nella capitale tedesca con il "club della grande città" Hertha nella vecchia Berlino Ovest, che si considera una squadra per l'intera città, sfidata dall'Union Berlino del distretto di Köpenick a Berlino Est. Anche lì ci sono variazioni sociali dietro le differenze calcistiche. Il secondo derby cittadino è tornato nel calendario calcistico alla grande in questi anni. Nel 2019/20 il St. Pauli ha vinto 2-0 il derby in casa (il primo dal 1959/60) e in trasferta si è ripetuto sull'HSV per la prima volta dal 1953/54. La scorsa stagione ha prodotto un pareggio per 2-2 e una vittoria casalinga per 1-0 del Pauli che ha decisamente visto cambiare le sorti del terzo porto più grande d'Europa. L'Amburgo è ancora in testa al record di scontri diretti con un margine considerevole, ma ora c'è un vantaggio per gli avversari dentro e fuori dal campo in questo derby cittadino. I fan dell'HSV diranno che la loro più grande rivalità è sempre stata contro il Werder Bremen nel derby del nord – che sarà riacceso in questa eccezionale stagione 2021/22 della Bundesliga 2 – ma ora rischiano di perdere nel proprio cortile. Il derby di Amburgo è rimasto a lungo sullo sfondo e ha perso i riflettori anche per l'assenza di tifosi dagli stadi. Con gli spettatori pronti a tornare per l'incontro della terza giornata al Millerntor, sono attese nuove scintille fra St. Pauli e HSV.